Спорт 17.05.2024 в 12:11
В Улан-Удэ прибыли участники международных соревнований
Самбистов встретили с хлебом и солью
Текст: Елена Кокорина
Утром 17 мая в Улан-Удэ прибыл рейс с участниками международных соревнований серии Гран-при по боевому самбо. Представителей Монголии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана встретили с хлебом и солью, а в знак почтения и благопожелания преподнесли хадак.
Бурятию на турнире представят два наших воспитанника: мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России 2024 года Константин Подойницын и мастер спорта России, чемпион Европы 2023 года Алдар Намсараев.
Турнир состоится вечером 18 мая в ФСК. Победителю вручат пояс чемпиона и приз в 100 тысяч рублей. Занявший второе место получит памятный кубок и 50 тысяч.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: минспорт Бурятии