В Улан-Удэ прибыли участники международных соревнований

Утром 17 мая в Улан-Удэ прибыл рейс с участниками международных соревнований серии Гран-при по боевому самбо. Представителей Монголии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана встретили с хлебом и солью, а в знак почтения и благопожелания преподнесли хадак.

Бурятию на турнире представят два наших воспитанника: мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России 2024 года Константин Подойницын и мастер спорта России, чемпион Европы 2023 года Алдар Намсараев.

Турнир состоится вечером 18 мая в ФСК. Победителю вручат пояс чемпиона и приз в 100 тысяч рублей. Занявший второе место получит памятный кубок и 50 тысяч.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: минспорт Бурятии