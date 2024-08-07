Спорт 07.08.2024 в 16:04

Бурятские лучники стали призерами Международных соревнований в Санкт-Петербурге

В них приняли участие 360 спортсменов из 17 стран
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские лучники стали призерами Международных соревнований в Санкт-Петербурге

Бурятские лучники стали призерами на Международных соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Невы». Состязания проходили с 1 по 6 августа в Санкт-Петербурге. За звания лучших в своём деле бились 360 спортсменов из 17 стран: от Колумбии и Мексики до Китая и Южной Кореи.

- Ребята из Бурятии показали отличные результаты. Инна Степанова заняла второе место, Диана Ошорова - третье место. В командном зачёте первые места заняли Светлана Гомбоева и Эрдэм Цыдыпов в составе сборной России, третье место в составе сборной занял Александр Калгин. В командном зачёте третьи места завоевали Диана Ошорова, Аяна Очирова, Сойжина Соктоева. Поздравляем наших ребят с отличными результатами, - прокомментировали в минспорта РБ.

На данный турнир наши лучники плавно перекочевали с Кубка России, который прошел в этом же городе неделей ранее.

Кроме того, Бурятия завоевала второе место в командном зачете в категориях: классический лук женщины, классический лук мужчины, блочный лук мужчины.

 

Фото: минспорт РБ



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с 7 по 13 августа

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