Бурятские борцы завоевали три медали на Чемпионате мира

В первый день Чемпионата мира, который проходит в Хорватии, борцы из Бурятии завоевали уже три медали. Воспитанники республиканской школы борьбы в составе сборной России показали класс среди мастеров-ветеранов.

- Бронзовыми призерами Чемпионата мира в первый день состязаний стали мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Гармаев, мастер спорта России Тумэн Васильев и борец Чингис Ухинов. Поздравляем наших спортсменов и тренера Даши-Доржи Биликтуева. Эти медали – очередное доказательство того, что школа борьбы республики – это источник неиссякаемой силы и упорства, - рассказали в минспорта Бурятии.

Чемпионат проходит с 8 по 13 октября в Хорватии. Лучшие спортсмены из 30 стран собрались в городе Пореч, чтобы продемонстрировать своё мастерство и опыт на международной арене.

Принимают участие борцы до 60 лет, разделенные на пять ветеранских дивизионов: А (35-40 лет), B (41-45 лет), C (46-50 лет), D (51-55 лет) и E (56-60 лет).

Фото: минспорт Бурятии