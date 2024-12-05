Спорт 05.12.2024 в 12:06

Жителей Бурятии приглашают на Кубок по практической стрельбе

Прием заявок для участия продлится до 13 декабря
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на Кубок по практической стрельбе

Жителей Бурятии приглашают на Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств (РСБИ) по практической стрельбе, посвященный участникам специальной военной операции (возрастное ограничение 6+).

Соревнования пройдут 24-25 декабря в РЦЕ «Патриот».

В турнире примут участие представители органов власти, бизнеса, силовых ведомств, спортивных федераций Бурятии, а также руководители высшего звена республики сразятся в личном зачете.

Формат соревнований - команды по 4 человека (зачет по 3 лучшим). Программа включает 3 упражнения: 2 из пистолета и 1 из карабина.

Приём предварительных заявок до 13 декабря по адресу fpsr.bur@vandex.ru

Ознакомиться подробно с положением соревнований.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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с 4 по 10 декабря

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