Спорт 08.12.2024 в 21:11

В Улан-Удэ прошел турнир по тхэквондо

В столице Бурятии состоялись Чемпионат и Первенство республики

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ прошел турнир по тхэквондо

Традиционный Чемпионат и Первенство республики Бурятия по тхэквондо ИТФ в этом году был приурочен к важной дате, которую мы будем отмечать завтра, 9 декабря - День героев Отечества. В эти выходные спортсмены разных видов спорта по единоборствам отдали дань памяти всем воинам, которые сейчас находятся на передовой и защищают нашу Родину.

В столице Бурятии в турнире по тхэквондо приняли участие более 350 человек со всей республики.

- Сегодня проходит чемпионат и первенство республики Бурятия по ITF в рамках всероссийского турнира. В 25 городах одновременно начинаются соревнования по различным видам спорта. Пр всей России состязаются более 8 тысяч спортсменов в возрасте от 8 лет до 21 года. Это спортивное событие посвящено Дню героев отечества. Турнир является отборочным этапом на чемпионат и первенство России, который пройдет в Сочи в марте 2025 года.

Каждый из спортсменов бьётся за место в сборной команде республики для участия в чемпионате и первенстве России, - рассказал заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов.

Отметим, присутствие Анатолия Белоусова на турнире по тхэквондо не случайно - он является почетным президентом Федерации тхэквондо ИТФ и имеет чёрный пояс.

Связь всех участников по телемосту позволяет увидеть разнообразие видов единоборств, многочисленных талантливых, юных спортсменов. А тематическая привязка участников турнира к Героям позволяет широко раскрыть тему героизма в России.

Мероприятие проводится спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при грантовой поддержке министерства спорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Основная площадка турнира организована во Дворце спорта «Триумф» в г. Люберцы Московской области. Помимо соревнований здесь проходят выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий, будут работать площадки довоенной подготовки, шахмат, армрестлинга.

На турнире присутствовал ветеран СВО из Бурятии - призёр чемпионата мира по стрельбе из лука Цыден Генинов. На СВО Цыден лишился ноги, но не сдался, а наоборот нашёл себя в мире спорта и добился успеха

Возрастное ограничение: 6+

 
Фото: "Номер один"

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