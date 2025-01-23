Спортсменка из Бурятии удачно постреляла в Мюнхене

Спортсменка из Бурятии Яна Енина выступила на соревнованиях по пулевой стрельбе и стала бронзовым призёром Международных соревнований в Мюнхене — «H&N 2025». Они стартовали 21 января и продлятся до 26-го.

- На соревнованиях наша спортсменка заняла призовое место в упражнении с пневматическим пистолетом на дистанции 10 метров! Это отличный результат и огромное достижение для Яны, которая продолжает покорять вершины спортивного мастерства. Выражаем благодарность тренеру Александру Степанову за его профессионализм и поддержку, которые помогли Яне добиться такого успеха, - сообщили в минспорта республики.

В ведомстве поздравили Яну и пожелали ей дальнейших побед и новых высот в спортивной карьере!

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