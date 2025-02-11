Спорт 11.02.2025 в 10:53

Сборная Бурятии завоевала 17 медалей по вольной борьбе на первенстве ДФО

В копилке девушек-борцов 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград
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Текст: Андрей Константинов
Сборная Бурятии завоевала 17 медалей по вольной борьбе на первенстве ДФО
Фото: Минспорт Бурятии
С 7 по 9 февраля в Благовещенске проходило первенство ДФО по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, сборная республики в 10 весовых категориях завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Так, золотые медали выиграли Ангелина Шитина (40 кг), Лилиана Зокирова (43 кг), Арианна Зокирова (46 кг), Оксана Гараева (49 кг), Дарья Шуневич (53 кг), Кристина Семенова (57 кг) Екатерина Баринова (61 кг) и Нарана Бадмаева (73 кг).

Серебро завоевали Дари-Дулма Самбуева, Кристина Шуневич, Дарья Савинова, Софья Гунтыпова и Людмила Бадашкеева.

Бронзовых медалей добились Алёна Самбуева, Мария Труднева, Зарина Хомидова и Сарюна Монтоева.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
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