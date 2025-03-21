Спорт 21.03.2025 в 13:20

В Бурятии открыли производство рукояток для лука

Они получились в два раза дешевле зарубежных аналогов
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии открыли производство рукояток для лука

В Бурятии запустили первое в России полностью локализованное производство рукояток для лука. Известно, что они не уступают по качеству зарубежным аналогам, но при этом стоят в два раза дешевле.

Пилотный проект по изготовлению рукоятки лука «Аэрон» успешно реализовал «Улан-Удэнский Авиационный Техникум» при поддержке Федерации стрельбы из лука Бурятии.

- Рукоять – это ключевой элемент лука, основа его точности и удобства. И теперь у нас есть собственное, высокотехнологичное производство! Огромная благодарность преподавателям и студентам Авиационного техникума за их энтузиазм и мастерство. Благодаря им в Бурятии создаются высококлассные рукоятки, которые будут способствовать развитию стрельбы из лука в регионе и за его пределами. Этот проект – отличный пример сотрудничества науки, спорта и промышленности. Уверен, это только начало больших достижений в российской стрельбе из лука, - рассказал в своем ТГ-канале министра спорта республики Иван Козырев.

Фото: ТГ-канал Ивана Козырева

 

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