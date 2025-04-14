Спорт 14.04.2025 в 11:39

В Бурятии пройдет Международный турнир по бурятской национальной борьбе

На яркое спортивное событие соберутся около тысячи участников
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии пройдет Международный турнир по бурятской национальной борьбе

В Улан-Удэ в здании Физкультурно-спортивного комплекса (ул. Рылеева, 2) 19 апреля состоится XVII международный турнир по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» (возрастное ограничение 6+). Турнир посвящен буддийской Богине Белой Таре (Хандома Цагаан Дарьхи), покровительнице Высших Иерархов России. Этот турнир проводится ежегодно с 2007 года.

- Примерно половина участников этого турнира представят Бурятию. Участники турнира посвятят свои выступления долголетию высших иерархов России. Как известно, буддийская богиня Белая Тара дарует долголетие, - сообщили организаторы турнира.

Среди мужчин будет три весовые категории (63 кг, 75 кг, более 75 кг), а среди более молодых - будет 10 весовых категорий. Всего в турнире примут участие более 700 борцов.

Программа турнира:

09.00 - 15.00 - Предварительные схватки среди юношей, мужчин; 15.00 - 15.30 - Торжественное открытие турнира, вручение звания мастера спорта по национальным видам спорта.

15.30 - 16.30 - Финалы среди юношей;

16.30 - 17.30 - Церемония награждения среди юношей;

17.30 - 19.00 - Полуфиналы, финалы среди мужчин; 19.00 - 19.30 - Церемония награждения среди мужчин.

Организаторами турнира выступили министерство спорта и молодежной политики Бурятии, Буддийская традиционная Сангха России, РОО «Традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан».

Вход свободный

Возрастное ограничение 6+

   

Фото: Номер один

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с 9 по 15 апреля

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