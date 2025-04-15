В Улан-Удэ чествовали спортсменку и чемпионку Кубка Азии по тхэквандо Ангелину Пищалкину

В Улан-Удэ сегодня чествовали спортсменку и чемпионку Кубка Азии по тхэквандо Ангелину Пищалкину. Она завоевала две золотые медали на соревнованиях в Казахстане.

- Сегодня на пресс-конференции мы чествовали нашу невероятную спортсменку Ангелину Пищалкину с ее триумфальным выступлением на Кубке Азии по тхэквондо ИТФ в Шымкенте! Ангелина завоевала две золотые медали! Выражаем огромную благодарность тренеру Евгению Аносову за вклад в подготовку чемпионки! Впереди у Ангелины - чемпионат Мира в Италии! Желаем только побед! – сообщили в минспорта Бурятии.

Она стала лучшей в спарринге среди женщин (18-34) в весовой категории до 47 кг. А также взяла золото в формальном комплексе (туль) 2 дан среди женщин.

Кубок Азии по тхэквондо ИТФ проходил в г. Шымкент (Казахстан) с 8 по 13 апреля. В нем участвовали сильнейшие тхэквондисты из 25 стран, и Ангелина, представляя сборную России, продемонстрировала выдающиеся результаты.

- Две золотые медали – это невероятный результат, который показывает твой талант, упорство и силу духа. И вперед к званию заслуженного мастера спорта России! - отметил Иван Козырев, министр спорта и молодежной политики Бурятии.

Фото: минспорта РБ