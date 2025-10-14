Спорт 14.10.2025 в 09:22

Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ

Состязания проходили в Италии
A- A+
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Фото: минспорта Бурятии

В Италии, в Езоло, состоялся чемпионат мира по тхэквондо ИТФ. На состязаниях блеснула спортсменка из Бурятии Ангелина Пищалкина.

Девушка стала бронзовым призером в категории до 47 кг. Всего она выдержала четыре напряжённых поединка: была победа над представительницей Казахстана, успех в бою с болгарской спортсменкой, триумф в противостоянии с соперницей из Гонконга и схватка за выход в финал с греческой атлеткой.

Таким образом Ангелина выполнила норматив мастера спорта международного класса. Ее тренирует Евгений Аносов.

Теги
чемпионат мира тхэквондо ИТФ

Все новости

Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
«В Байкал льётся дерьмо»
14.10.2025 в 09:48
В Бурятии запустили асфальтобетонный завод в Таксимо
14.10.2025 в 09:36
Жителя Бурятии нашли мертвым в сгоревшем доме
14.10.2025 в 09:33
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
14.10.2025 в 09:22
Фантастическую сумму выманили аферисты у пенсионерки из Улан-Удэ
14.10.2025 в 09:19
В Улан-Удэ вспыхнул дом из-за печи
14.10.2025 в 09:05
Выезд детей за границу
14.10.2025 в 09:00
В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса
14.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири
Состязания проходили в Екатеринбурге
13.10.2025 в 10:30
Жители Бурятии смогут увидеть поединки лучших бойцов страны
В республике пройдет финал кубка по армейскому рукопашному бою
08.10.2025 в 12:43
Борец из Бурятии блеснул на кубке министра обороны РФ
Призером стал Тумэн Бодиев
06.10.2025 в 09:34
Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе
Там проходил Кубок братьев Хадарцевых
03.10.2025 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru