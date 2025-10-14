Спорт 14.10.2025 в 09:22
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Состязания проходили в Италии
Текст: Карина Перова
В Италии, в Езоло, состоялся чемпионат мира по тхэквондо ИТФ. На состязаниях блеснула спортсменка из Бурятии Ангелина Пищалкина.
Девушка стала бронзовым призером в категории до 47 кг. Всего она выдержала четыре напряжённых поединка: была победа над представительницей Казахстана, успех в бою с болгарской спортсменкой, триумф в противостоянии с соперницей из Гонконга и схватка за выход в финал с греческой атлеткой.
Таким образом Ангелина выполнила норматив мастера спорта международного класса. Ее тренирует Евгений Аносов.