Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ

В Италии, в Езоло, состоялся чемпионат мира по тхэквондо ИТФ. На состязаниях блеснула спортсменка из Бурятии Ангелина Пищалкина.

Девушка стала бронзовым призером в категории до 47 кг. Всего она выдержала четыре напряжённых поединка: была победа над представительницей Казахстана, успех в бою с болгарской спортсменкой, триумф в противостоянии с соперницей из Гонконга и схватка за выход в финал с греческой атлеткой.

Таким образом Ангелина выполнила норматив мастера спорта международного класса. Ее тренирует Евгений Аносов.