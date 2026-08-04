Легкоатлеты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата России

С 31 июля по 2 августа в Челябинске проходил чемпионат России по лёгкой атлетике «Мастерс» среди спортсменов категории 35+. В соревнованиях участвовали 557 легкоатлетов из 170 городов.

Сборная Бурятии завоевала 12 медалей. В итоге республика заняла 23‑е место в командном зачёте, а Улан‑Удэ – 20-е место. Регион представляли четыре спортсмена: Должин‑Жаб Цыдыпылова, Светлана Кириллова, Ирина Иванова и Николай Чанцев.

Так, Должин-Жаб Цыдыпылова взяла сразу четыре награды: три «золота» в беге на 800 м, эстафете 4×100 м, эстафете 4×400 м и «серебро» в беге на 5000 м.

Светлана Кириллова стала чемпионкой в беге на 3000 м (спортивная ходьба) и беге на 5000 м (спортивная ходьба).

Ирина Иванова заняла первые места в прыжках в длину и эстафете 4×100 м. А также завоевала две «бронзы» (бег на 100 м и бег на 200 м).

Николай Чанцев завоевал первое место в тройном прыжке и третье место в прыжках в длину.