Спорт 04.08.2026 в 10:42

Легкоатлеты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата России

Соревнования проходили в Челябинске
A- A+
Текст: Карина Перова
Легкоатлеты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата России
Фото: минспорта Бурятии

С 31 июля по 2 августа в Челябинске проходил чемпионат России по лёгкой атлетике «Мастерс» среди спортсменов категории 35+. В соревнованиях участвовали 557 легкоатлетов из 170 городов.

Сборная Бурятии завоевала 12 медалей. В итоге республика заняла 23‑е место в командном зачёте, а Улан‑Удэ – 20-е место. Регион представляли четыре спортсмена: Должин‑Жаб Цыдыпылова, Светлана Кириллова, Ирина Иванова и Николай Чанцев.

Так, Должин-Жаб Цыдыпылова взяла сразу четыре награды: три «золота» в беге на 800 м, эстафете 4×100 м, эстафете 4×400 м и «серебро» в беге на 5000 м.

Светлана Кириллова стала чемпионкой в беге на 3000 м (спортивная ходьба) и беге на 5000 м (спортивная ходьба).

Ирина Иванова заняла первые места в прыжках в длину и эстафете 4×100 м. А также завоевала две «бронзы» (бег на 100 м и бег на 200 м).

Николай Чанцев завоевал первое место в тройном прыжке и третье место в прыжках в длину.

Теги
легкая атлетика

Все новости

Чиновника мэрии начали судить в Улан-Удэ
04.08.2026 в 11:33
Тело утонувшего в Бурятии подростка нашли спустя три дня
04.08.2026 в 11:23
В Улан-Удэ пенсионерка угодила под колеса авто на Аквабуре
04.08.2026 в 11:13
Легкоатлеты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата России
04.08.2026 в 10:42
В Бурятии иркутянин обокрал своего земляка, отдыхающего на Байкале
04.08.2026 в 10:29
В Бурятии простили директора «управляшки»
04.08.2026 в 10:18
Центр Улан-Удэ остался без света из-за землекопов
04.08.2026 в 10:15
Для сделок с недвижимостью теперь понадобится выписка из реестра повесток
04.08.2026 в 10:08
В Бурятии взялись за ремонт второй стороны моста через реку Хаим
04.08.2026 в 10:06
Два водителя в Бурятии стали участниками схожих ДТП
04.08.2026 в 10:03
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Пловец из Бурятии завоевал три медали на летней Спартакиаде учащихся России
Также он показал время, превышающее норматив мастера спорта
03.08.2026 в 11:00
На Верхней Березовке в Улан-Удэ появится футбольный комплекс
Там построят полноразмерное футбольное поле и крытый манеж для мини-футбола
03.08.2026 в 09:51
Бурятские студенты-борцы взяли три «золота» на Универсиаде
Соревнования проходили в Саранске
03.08.2026 в 09:30
В Улан-Удэ пройдут открытые соревнования по конному спорту «Конкур-дерби»
Турнир посвящен защитникам Отечества
31.07.2026 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru