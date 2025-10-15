Спорт 15.10.2025 в 11:18

В Улан-Удэ прилетела медалистка чемпионата мира по тхэквондо

Ее встретил министр спорта республики
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром в аэропорту Байкал встретили местную спортсменку Ангелину Пищалкину, которая завоевала бронзу на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ в итальянском городе Езоло. Ее встречали друзья, родственники и министр спорта Бурятии Иван Козырев.

- По итогам соревнований Ангелина выполнила норматив мастера спорта России международного класса. Поздравляю Ангелину и её тренера Евгения Аносова с заслуженной наградой, - написал Козырев в своем ТГ-канале.

Напомним, что чемпионат мира по тхэквондо ИТФ состоялся в Италии. Девушка стала бронзовым призером в категории до 47 кг. Всего она выдержала четыре напряжённых поединка: была победа над представительницей Казахстана, успех в бою с болгарской спортсменкой, триумф в противостоянии с соперницей из Гонконга и схватка за выход в финал с греческой атлеткой.

Фото: минспорт РБ

