Метатель ножа из Бурятии взял «серебро» чемпионата мира

С 6 по 12 ноября в столице Монголии, Улан-Баторе, проходил чемпионат мира по спортивному метанию ножа. На состязаниях отличился участник из Бурятии Александр Тырин.

Мужчина завоевал серебряную медаль на «королевской дистанции» – 9 метров. Своим результатом он внес весомый вклад в успех сборной нашей страны, которая заняла первое место в общекомандном зачёте.

Ранее «Номер один» сообщал, что Александр Тырин установил новый рекорд России. Он блеснул на соревнованиях в Хабаровске.