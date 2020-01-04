Спортивная мозаика 2019

Из каких пазлов сложилась картина спортивного года - в итоговом материале «Номер один».



Уходящий спортивный сезон был богатым на яркие события, которые врезались в память каждого болельщика Бурятии. Из каких пазлов сложилась картина спортивного года - в итоговом материале «Номер один».



Олимпийский нокаут



Дело Родченкова продолжает бить по российским спортсменам – вслед за отстранением легкоатлетов (пострадал Николай Вербицкий) последовала высылка паралимпийцев (Сергей Хутаков) и допуск на зимнюю Олимпиаду-2018 лишь под нейтральным флагом. В Пхенчхан впервые в новой истории Бурятии может поехать спортсменка из Саган-Нура Алиса Жамбалова.



Спустя два года ситуация повторяется один в один – за полгода до летней Олимпиады в Токио ВАДА отстранила всю российскую команду от Игр. Теперь российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду лишь под нейтральным флагом. От этого уже отказались в Федерации бокса России – это значит, что Георгий Кушиташвили, Людмила Воронцова и Кристина Ткачева имеют призрачные шансы поехать в Токио летом следующего года. Еще дальше от Олимпиады стали борица Стальвира Оршуш и Инна Степанова, причем лучницы уже завоевали лицензию. Пожалуй, это самый печальный итог уходящего спортивного сезона.



Домашний мундиаль



Главным положительным моментом для бурятской спортивной летописи можно назвать домашний чемпионат мира по боксу среди женщин. Турнир столь высокого уровня впервые прошел в нашем городе и сразу с фурором.



- Коллеги по исполкому из Международной ассоциации любительского бокса говорят, что мы показали, как надо организовывать женский чемпионат мира. Я бы еще раз провел женский чемпионат мира в Улан-Удэ, - дал оценку турниру глава российского бокса Умар Кремлев.



В итоге сборная России на завершившемся в Улан-Удэ чемпионате мира завоевала три золотых, серебряную и две бронзовых медали и выиграла неофициальный командный зачет. Для бурятской публики турнир стал грандиозным праздником – по городу разгуливали сотни иностранных гостей, «Мачт ТВ» освещал бои в прямом эфире, а за местных спортсменок зал ФСК так болел, что гул трибун был слышен далеко за его пределами.



Чемпионка года



Главной героиней чемпионата мира и всего спортивного сезона в Бурятии, несомненно, стала Людмила Воронцова. На турнире она добралась до финала, где уступила лишь по решению судей. Несмотря на серебряную медаль, спортсменку наградили как чемпионку – ей вручили автомобиль и 5 млн рублей.



Интересно, что в детстве Людмила мечтала стать балериной, но в 12 лет начала заниматься боксом.



- Я хотела быть балериной. Постоянно смотрела балет и представляла, как буду выступать на большой сцене, - сказала она.



Дрим-тим



Лучшим спортсменом года по неолимпийским видам спорта признали тхэквондиста Александра Бодрова. Он завоевал три золотых и бронзовую медали на чемпионате Европы.



Среди спортсменов с ограниченными возможностями лучшим стал лучник Баир Шигаев, взявший серебро чемпионата мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Лучшим спортсменом-ветераном стал мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион России-2019 среди ветеранов Матвей Илюхинов. Лучшей игровой командой признана баскетбольная команда девочек 2006 года рождения спортивной школы №5.



Алиса и Путин



По количеству наград лучшей в этом году стала лыжница Алиса Жамбалова. На Универсиаде в Красноярске спортсменка из Саган-Нура выиграла пять золотых наград. Но и после рекордной Универсиады Алиса осталась в топе новостей. На встрече с президентом России спортсменка попросила построить Центр зимних видов спорта в Бурятии – Путин обещал подумать о строительстве.



Встреча Алисы с Владимиром Владимировичем уже вошла в список нашумевших бурятских ходатайств к президенту. Ранее таким способом республика получила третий мост, ледовый дворец, теперь на очереди Центр зимних видов спорта.



Как известно, развитием баз на Верхней Березовке («Зорька» и парк «Адреналин») занимается Фонд развития Улан-Удэ, который и ищет потенциальных инвесторов. Площадь участка для парка «Адреналин» – 91 гектар, на первом этапе планируется освоить 15 гектаров. Это четыре подъемника и четыре километра трасс на 2000 человек.



Всего в проекте реализации - три этапа. Для спорта в парке предусмотрены сноуборд-кросс, хафпайп, могул, слалом и лыжная акробатика, детская площадка с учебным склоном и сноуборд-парк. В презентации нашлось место и летним активностям – от мини-гольфа до катания на лошадях.



Самое интересное среди слайдов – цена. 1,2 млрд – во столько оценивается реализация первого этапа парка «Адреналин». Что касается Центра зимних видов спорта «Зорька», то там инвестиции поскромнее, всего 220 млн рублей.



Открытие года



Из большого количества спортивных площадок, построенных в этом году, мы выбрали самый масштабный. Центр гиревого спорта в Онохое стал первым для республики, и в нем смогут заниматься гиревики со всей Бурятии.



Сергей Леонов стал идейным вдохновителем и локомотивом этого центра. Именитый спортсмен, а ныне депутат сам пропадал на стройке любимого детища. Зал получился небольшим, но уютным. Десять помостов для гирь, два больших помоста для тяжелых весов, место для тренажеров, помещения для отдыха, тренерская и так далее. Размер зала - 34х17 метров плюс второй этаж - 12х14 метров. Общая площадь - около 750 квадратных метров. При этом по функционалу Центр станет уникальным для России, поскольку рассчитан не только на спортсменов, занимающихся гиревым спортом.



Скандал у катка



В этом году в центре внимания оказались катки от «Нивея». Если в Кабанском районе жители порадовались открытию ледяной площадки в Селенгинске, то в Улан-Удэ вокруг катка в 18-м квартале до сих пор кипят нешуточные страсти. Напомним, реконструкцию старого катка в 2016 году выиграл хоккейный клуб «Моритон».



Теперь на месте старой хоккейной «коробки» построен современный каток. Если до этого года он содержался в надлежащем состоянии и проблем с заливкой льда не было, то с приходом нового директора управляющей компании теперь, чтобы пользоваться хоккейной «коробкой», нужно будет заплатить деньги.



О произошедшем скандале с ТСЖ поделился тренер хоккейного клуба «Моритон» Петр Бадмацыренов. В итоге скандалом занялись депутаты, чиновники и даже СКР - Александр Бастрыкин поручил региональному Следственному управлению «досконально проверить произошедшее». В итоге заливкой катка занимались городской спорткомитет и «Водоканал».



Звезда из Гондураса



Еще до начала чемпионата мира в Улан-Удэ Мария Фернанда Антунез из далекого и загадочного Гондураса стала местной звездой. Ее история словно из голливудского фильма - девушка собрала средства на поездку в интернете. Мария уступила Аманде Миллере из Латвии.



Трибуны шумно встретили выход на ринг Марии, словно приветствовали российского бойца. Бой начался достаточно нервно для обеих сторон. Латвийка физически была сильнее, нежели спортсменка из Гондураса. Однако Мария двигалась и била чуть быстрее соперницы. Миллере, почувствовав эту разницу в скорости, хорошо работала в пространстве, поджимая Антунез к канату. Три раунда боя пролетели незаметно. В итоге судьи отдали победу латвийке. Зрители тепло приветствовали Марию после объявления результатов.



Валентин Соколов, «Номер один».

