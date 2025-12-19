Экономика и бизнес 19.12.2025 в 10:46

Открытие «Ленты» в Улан-Удэ вызвало ажиотаж

На открытии собралась целая толпа, несмотря на будний день
Текст: Номер один
Открытие «Ленты» в Улан-Удэ вызвало ажиотаж
Фото: «Номер один»

Сегодня на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ открылся первый гипермаркет «Лента». Крупный магазин расположился в торговом центре «Capital Mall».

Несмотря на будний день и утро, событие вызвало ажиотаж – на открытии собралась целая толпа.

Ранее «Номер один» сообщал, что торговый комплекс включает кассовую зону, зал, складские и производственные помещения, а также бытовые зоны для персонала и офисы.

Фото: Номер один 

лента открытие магазин

