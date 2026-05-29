Экономика и бизнес 29.05.2026 в 12:15

Энергетики «Россети Сибирь» направят на ремонт сетей в Заиграевском районе Бурятии 23,5 миллиона рублей

Это позволит повысить качество электроснабжения сельчан
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-службы «Россети Сибирь»
Энергетики филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» приступили к плановому ремонту воздушной линии электропередачи, соединяющей село Ацагат и детский лагерь «Чайка» в Заиграевском районе Бурятии. Также начата реконструкция воздушных линии в поселке Онохой и в селе Челутай. Работы проводятся в рамках производственных программ филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго». Всего на обновление сетей в Заиграевском районе в 2026 году будет направлено 23,5 млн рублей.

«Протяженность линий электропередачи по Заиграевскому району составляет 624 километра, а сибирское лето, как известно, короткое, поэтому оперативно ведется ремонт. Объем работ большой и для нас важен каждый теплый день. Всего мы заменим около 70 опор, отремонтируем 30 трансформаторных подстанций разного класса мощности и расчистим более 16 гектаров просек под линиями электропередачи», – прокомментировал начальник Заиграевского района электрических сетей Аюр Дондуков. 

Кроме того, планируется замена более двух километров голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Выполнение ремонтных работ позволит повысить качество электроснабжения жителей Заиграевского района. 

В других районах республики также запланированы ремонтные работы. Общий объем затрат на реализацию программы технического обслуживания и ремонта филиала «Бурятэнерго» в 2026 году составят порядка 1,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, финансирование увеличено на 234 млн рублей.
