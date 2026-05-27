Экономика и бизнес 27.05.2026 в 14:21

В Забайкалье повысят зарплату бюджетникам с 1 июня

Но из-за нехватки средств индексируют зарплаты не всем категориям
Текст: Иван Иванов
Депутаты законодательного собрания Забайкальского края 27 мая приняли сразу в двух чтениях закон о повышении заработной платы для «указных» категорий работников. Повышение коснётся учителей, воспитателей, преподавателей, врачей, медицинского персонала, работников культуры, социальных работников, а также сотрудников учреждений для детей-сирот.

При этом точный процент повышения зарплаты пока не называется, поскольку он будет рассчитываться индивидуально для каждой категории работников.

Как сообщает информационный портал CHITA.RU, размер повышения будет зависеть от средней заработной платы, установленной на 1 января 2026 года. Для педагогов, врачей и работников культуры процент увеличения окажется разным. Председатель комитета по социальной политике парламента региона Светлана Доробалюк отметила, что сейчас невозможно назвать конкретные цифры повышения — это будут определять профильные министерства. По её словам, рост зарплаты может отличаться в зависимости от категории и уровня доходов работников.

Закон должен вступить в силу уже с 1 июня. На реализацию инициативы из бюджета региона выделят более 1 миллиарда рублей. Из этой суммы 82,9 миллиона рублей направят на выплаты сотрудникам медицинских организаций системы ОМС. По данным властей, на начало 2025 года в Забайкальском крае насчитывается более 24 тысяч работников, относящихся к «указным» категориям. Также законопроект предусматривает рекомендации муниципалитетам принять аналогичные решения о повышении зарплат. Дополнительные средства районам планируют выделять из краевого бюджета в виде дотаций.

Ранее в регионе уже проходили этапы повышения зарплат бюджетников. В 2023 году после изменений в системе начислений зарплаты выросли в среднем на 5,9%, затем последовало ещё одно повышение на 5%. В течение 2024 и 2025 годов власти также продолжили индексацию выплат для работников бюджетной сферы.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
