В Бурятии может помереть еще один завод
Проект по производству автогрейдеров в республике оказался на грани краха
Текст: Андрей Константинов
Как стало известно «Номер один», крайне непростая ситуация сложилась в Бурятии на заводе тяжелого машиностроения «Селенга». Этот проект, с помпой запущенный несколько лет назад, похоже, скоро прикажет долго жить.
Как уже сообщал «Номер один», за последние месяцы в Бурятии уже несколько предприятий погрузились в кризис. Так, признан банкротом фанерный завод «Ольхон», о своей несостоятельности заявила «Байкальская лесная компания». А буквально перед новым годом призрак банкротства вновь навис над заводом «Улан-Удэстальмост».
Напомним, ООО Завод тяжелого машиностроения «Селенга» создали в 2018 году в Селенгинске, а уже через год компания стала резидентом территории опережающего развития. Планировалось, что на предприятии организуют производство автогрейдерной техники, а инвестор вложит в проект более 27 млн. рублей. Также говорилось о создании 36 рабочих мест.
«Инвестор выкупил и отремонтировал пустующее помещение и планирует организовать в нем производство автогрейдеров, постепенно расширяя ассортимент выпускаемой продукции. Финансирование проекта будет полностью осуществлено за счет собственных средств компании», - сообщали в 2019 году в Минэкономики Бурятии.
- Мы уже завершили первую машину, протестировали ее. Покупатель есть, он находится в Якутии, на днях планируем уже направить машину ему и сразу же начнем изготовление новой. Вообще в 2019 году планируем собрать 40 автогрейдеров, спрос на них есть, будем активно участвовать в госзакупках. Сейчас как раз начинается строительный сезон, поэтому работа кипит, - рассказывал тогда управляющий директор предприятия Михаил Зайцев.
Однако несмотря на заявления о кипучей деятельности, первый автогрейдер на заводе собрали только в 2020 году. К слову, количества обещанных рабочих мест там также достигнуто не было. На пике, в 2022 году, там работало только 16 человек.
С финансированием проекта «за счет собственных средств компании» тоже не сложилось. По информации «Номер один», в конце 2021 года ЗТМ «Селенга» получил займ от Гарантийного фонда Бурятии в размере 20 миллионов рублей под 3% годовых. Кредит предприятие должно было погасить к маю 2024 года, однако полностью закрыть долг завод не смог. Остаток суммы в размере свыше 9 млн рублей был взыскан в прошлом году по решению суда, затем к нему добавился еще один миллион процентов за несвоевременный возврат средств.
Согласно базе данных УФССП по РБ, сейчас в отношении предприятия возбуждено 12 исполнительных производств на общую сумму свыше 8 млн рублей. А операции по счетам компании приостановлены по решению налоговой службы. Удастся ли руководству завода выкрутиться из сложившейся ситуации, или он отправится на банкротство, покажет ближайшее время.
Как уже сообщал «Номер один», за последние месяцы в Бурятии уже несколько предприятий погрузились в кризис. Так, признан банкротом фанерный завод «Ольхон», о своей несостоятельности заявила «Байкальская лесная компания». А буквально перед новым годом призрак банкротства вновь навис над заводом «Улан-Удэстальмост».
Фото: Минэкономики Бурятии
