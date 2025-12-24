Экономика и бизнес 24.12.2025 в 10:10
«Байкальская лесная компания» приказала долго жить
Предприятие ушло в глубокое финансовое пике
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии созданная более 25 лет назад «Байкальская лесная компания» подала заявление о банкротстве. Фирма, некогда являвшаяся одним из лидеров в лесной сфере республики, последние годы испытывала большие финансовые трудности.
По данным «Номер один», дела у «Байкальской лесной компании» пошли вниз еще несколько лет назад. После рекордной прибыли в размере 150 миллионов рублей в 2021 году, в 2022 году компания показала убыток в 103 млн рублей. По итогам 2023 года убыток составил уже почти 140 млн, а в 2024 году «БЛК» ушла в минус еще на 33 млн рублей. Выручка предприятия при этом упала почти в два раза.
В результате компания стала фигурантом многочисленных исков о взыскании задолженности. При этом одним из главных истцов оказалось Республиканское агентство лесного хозяйства, которому «БЛК» стала задерживать выплаты за аренду лесов. Появились долги и перед другими контрагентами.
Однако самый крупный долг предприятие накопило перед налоговыми органами. Согласно базе судебных приставов, сейчас он составляет 174 миллиона рублей.
По информации «Номер один», коллектив «БЛК» последние годы также сокращался. На 2024 год в компании числилось чуть более 180 человек. Куда пойдут все эти люди после банкротства предприятия, пока не известно.
Напомним, недавно «Номер один» подробно рассказывал о тяжелой ситуации, в которой оказалась лесная отрасль в Бурятии. Серия встреч властей республики с лесопользователями обнажила глубину кризиса, в котором погрязла процветавшая в прежние времена сфера. Разговоры шли вовсе не о развитии, а о выживании - ведь статистика свидетельствует о катастрофическом положении дел в данной области.
Напомним, недавно «Номер один» подробно рассказывал о тяжелой ситуации, в которой оказалась лесная отрасль в Бурятии. Серия встреч властей республики с лесопользователями обнажила глубину кризиса, в котором погрязла процветавшая в прежние времена сфера. Разговоры шли вовсе не о развитии, а о выживании - ведь статистика свидетельствует о катастрофическом положении дел в данной области.
