Культура 26.11.2023 в 21:11

Цирк Бурятии выступил с этно-шоу в Запорожье

Артисты подарили жителям Бердянска этно-шоу «Легенды Байкала»

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Текст: "Номер один"
Цирк Бурятии выступил с этно-шоу в Запорожье

25 ноября артисты государственного цирка им. М.Х. Жапхандаева Республики Бурятия подарили жителям Бердянска незабываемое зрелищное шоу. Цирк собрал полный зал зрителей.

Ранее государственный цирк Бурятии выступил в Луганской народной республике. Премьеру обновленной программы «Легенды Байкала» увидели жители новых территорий.

Сразу после выступлений на международной выставке-форуме «Россия» в Москве бурятский цирк направился на гастроли Луганскую народную республику. Поездка организована «Росконцертом» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану минкульта России и курируется министерством культуры Бурятии.

19 ноября в Луганской академической филармонии прошло фееричное открытие с неизменным аншлагом - артисты государственного цирка Бурятии показали театрализованное представление «Легенды Байкала».

Программа «Легенды Байкала» обновлена, введены дополнительные номера, поставлены приветственный и эвенкийский танцы, включены силовые жонглеры, сшиты новые костюмы.

Делегация из Бурятии посещала Луганскую народную республику не только с культурной программой, но и с гуманитарной помощью от ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и от учреждений культуры. Военнослужащим передали маскировочные сети, средства личной гигиены, медикаменты, буддийские обереги.

 

 

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