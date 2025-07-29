Юные артисты из Улан-Удэ порадовали жителей Марокко бурятскими танцами

Юные артисты из Улан-Удэ выступили на гала-концерте XVII международного фестиваля «Дети мира» в столице Марокко – Рабате. Столицу Бурятии представляли воспитанники образцового ансамбля песни и танца «Саран туяа» Городского дворца детского и юношеского творчества.Концерт состоялся в Национальном театре имени Мухаммеда V. Зрители тепло встретили бурятские народные танцы. Улан-удэнский коллектив готовился к этому событию около полугода – начиная от постановки танца и завершая репетициями.«И это того стоило, потому что мы оказались в очень красивой стране, где смогли показать свои номера. Участие в международных фестивалях позволяет детям совершенствовать свое мастерство и расширять кругозор, укрепляя международные отношения посредством искусства», - сказала руководитель ансамбля «Саран туяа» Маргарита Дагбаева.Кроме того, ансамбль участвовал в праздничном шествии по проспекту Мухаммеда V. Дети посетили исторические места Рабата и обменялись памятными сувенирами с коллективами из разных стран.