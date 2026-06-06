«Эффект Болливуда»: как экономист открыла в Бурятии школу индийского танца

Коучи и психологи часто советуют следовать за мечтой, вспомнить, что вы умели или любили делать в детстве. Именно это увлечение может стать вашим призванием. Для некоторых это звучит слишком банально, но для многих данная аксиома приносит реальные результаты. Нашей героине удалось превратить в жизнь свое детское увлечение. Теперь вокруг нее собрались такие же влюбленные в танцы женщины. Самой возрастной танцовщице в группе около 70 лет. Мы узнали у основательницы театра танцев, что же они находят в этих индийских танцах.



Под песни Болливуда



- С детства люблю индийские фильмы. Как только я увидела самый первый фильм, то сразу же в них влюбилась. В старших классах танцевала на школьных вечерах. А дома танцевала перед зеркалом, учила и придумывала танцы. Ходила в кинотеатр с магнитофоном, записывала оттуда песни. Вела переписку с любителями индийского кино, коллекционировала фотографии кинозвезд Болливуда. Выписывала журналы про индийское кино и прямо в тетрадку записывала биографии своих любимых звезд. Но когда поступила в институт, забросила танцы и подумала, что все, на этом детство закончилось, - начинает свой рассказ о детском увлечении президент Федерации индийского танца Республики Бурятия и руководитель театра индийского танца «Савитри» Сэсэгма Цыденова.



До 29 лет Сэсэгма не вспоминала про свою любовь к танцам, за плечами у нее развод, второе замужество, долгий поиск себя и переезд из Читы в Улан-Удэ.





Индийские? Серьезно?



- Когда вернулась в танцы, я уже начинала выступать на конкурсах, были первые победы. Но в 2012 году переехала в Улан-Удэ и первым делом начала искать танцевальные студии. Тут у меня появился первый учитель Лариса Васильева, она открыла мне двери в мир индийского танца. Начала ее уговаривать открыть группу по индийским танцам, она не хотела, сопротивлялась, потому что ими тогда никто не интересовался. Она говорила мне, что они никому не нужны, но я очень сильно хотела, - продолжает разговор Сэсэгма.



Позже женщина на базе своего развивающего центра открыла группу индийского танца, и я пригласила своего учителя, чтобы она преподавала. И сама стала первой ученицей этой студии.



- Конечно, набирать было очень тяжело - мало кто желал идти на индийские танцы. Но я поставила себе цель, что найду людей, кому будет интересно изучать и танцевать индийские танцы. Все время Ларисе говорила, что у нас выросло целое поколение на индийских фильмах. И я их найду, таких людей, а те, кто не любит и кому не так интересно, просто заражу их этой своей любовью к индийским танцам и культуре, - вспоминает танцовщица.



Первые десять человек



В 2018 году Сэсэгма нашла своего профессионального учителя Екатерину Кривенко и начала углубляться в классический индийский танец катхак. Она занималась онлайн у своего мастера, которая много лет жила и преподавала в Индии. Со слов Сэсэгмы, именно тогда у нее пошел колоссальный рост и развитие.



Уже через год люди начали проситься к ней, но на тот момент она не хотела преподавать, потому что ей было интересно танцевать самой. Она принимала участие в разных фестивалях, конкурсах и занимала призовые места.



- В 2019 году я попробовала набрать свою первую группу. Пришли десять человек, и они стали костяком моей школы танца. Я своих учениц называю богинями. Да и когда мы выступаем на сцене, я всем говорю, что нужно раздавать свет, делиться своей энергией. Мы транслируем женственность через индийский танец, - делится Сэсэгма Цыденова.

Четыре года в минус



В первые годы работы танцевальной студии, по словам преподавателя, часто возникали ситуации, когда она задумывалась о прекращении занятий, так как количество учащихся не покрывало расходов на аренду помещения.



- То есть я четыре года работала просто в минус, но была уверенность и вера, что смогу создать моду на индийские танцы. Вновь и вновь убеждала себя, что у меня получится. И вот в 2020 году, когда все закрылось на карантин, люди в депрессии сидели дома, многие потеряли работу, я решилась. На тот момент у меня было четыре действующих бизнеса. Закрыла все и оставила студию танцев. Я тогда была уже очень сильно выгоревшей. Решила, что буду только танцевать. И вот тот год стал для меня прорывным, - делится Сэсэгма.



Женщина стала известной танцовщицей, участвуя во всероссийских конкурсах и занимая призовые места. Уровень ее учениц также значительно вырос.



Возраст танцу не помеха



- Самой старшей моей ученице около 70 лет, она танцует уже года три-четыре. Уже достаточно хорошо танцует, чувствует ритм. Больше 80% людей приходят со словами: «я никогда не танцевала» и «никогда не была на сцене», а еще большинство говорят: «я деревянная». Но все меняются. Моя позиция такая: научиться индийскому танцу может каждая. Каждой женщине важно и полезно изучать индийский танец. Потому что индийский танец – это такой комплекс для развития женщины. Это женская энергия, развитие мозга, пластики, чувства ритма, музыкальности, концентрация, координация в пространстве. Еще называю индийские танцы самым интеллектуальным видом танца. Ведь я еще и инструктор по ментальной арифметике и интеллектуальному развитию детей и взрослых, прошла очень много курсов, обучений. Сама обучала детей и взрослых, готовила инструкторов по интеллектуальному развитию, то есть развивала оба полушария мозга. Но в индийском танце, когда начала во все это углубляться, увидела то же самое, более того, это оказалось даже лучше, - комментирует преподаватель танцев.



Как уверяет Сэсэгма, изначально на танцы пришла возрастная группа от 30 до 45 лет. Только в последнее время подтянулась молодежь.



- Многие ко мне приходят и говорят, что они вырастили детей, внуков, реализовались в работе, в жизни, а теперь пришло время исполнять свою мечту. И когда я слышу такое, то для меня это как бальзам на душу. Потому что нужно и очень важно проявить себя в творчестве. Считаю, что важно каждой женщине реализовываться не только как мама, жена, хороший работник, профессионал, но и проявлять себя в творчестве, - делится своим мнением Сэсэгма.



Костюмерная в кредит



Все, кто хоть раз видел индийские танцы, замечали, что это целое театрализованное шоу с очень яркими и красочными костюмами и украшениями.



- Когда мои девушки впервые надевают индийский наряд, это вызывает у них невероятные эмоции. Их глаза начинают блестеть, и это неудивительно, ведь наше поколение воспитано в скромности и экономии на себе. Однако когда женщина украшает себя, она преображается до неузнаваемости. Когда женщина чувствует себя красивой, она начинает ощущать себя королевой и богиней. Это невероятно важно, потому что красота и уверенность в себе делают нас сильнее и счастливее, - рассказывает Сэсэгма.



Но костюмы, по рассказу женщины, очень дорогие. Ткани закупаются в Индии, а пошив - на месте. Для того чтобы в театре были костюмы, Сэсэгме пришлось взять кредит и начать создавать костюмерную театра. Совсем недавно прошел концерт индийского танца. В планах у театра участие в различных социальных проектах, возможна подача заявок на гранты.



- Организовать концерт требует невероятных усилий, титанического труда. На самом деле я такой большой концерт последний раз делала только в 2024 году и очень сильно выгорела. У нас было очень много концертов, вообще я организатор фестиваля индийского танца «Краски Индии». Весь 2025 год у меня была пауза. Но, несмотря на это, мы постоянно где-то выступаем, много ездим в дацаны. Нас приглашают на всевозможные концерты, на благотворительные проекты. В дома престарелых: на День пожилого человека, на Дни мам, бабушек, инвалидов. У нас постоянно какие-то конкурсы. Я готовлю своих девочек, отправляю их на эти конкурсы, вместе с ними езжу, бываем в Иркутске регулярно, - делится мыслями Сэсэгма Цыденова.



Сейчас театру девять лет, и на десятилетие, со слов Сэсэгмы, они будут готовить что-то масштабное и грандиозное.



- Я мама троих детей и уже бабушка. Окончила физико-математический факультет и институт экономики и управления. Всю жизнь в торговле, продажах. Но индийские танцы – это как раз-таки воплощение моей мечты. Это про то, как хобби стало делом всей моей жизни, как увлечение переросло в реализацию себя сначала как танцовщицы, а затем как учителя. Потому что сейчас я несу миссию украшать этот мир танцами и через них развивать и помогать людям проявляться, - подытоживает руководитель театра.



Жизнь полна неожиданностей. То, что казалось простым увлечением в юности, может стать делом всей жизни. Замечательно, что люди не боятся пробовать новое, изучать мир и раскрывать свои таланты. Это основа здорового и счастливого общества. Такой энтузиазм действительно вдохновляет и даже заражает в хорошем смысле.



