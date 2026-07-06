Культура 06.07.2026 в 12:29

Костюмы Бурятского театра покажут на выставке в Москве

Они несут в себе историю знакового бурятского спектакля
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Текст: Карина Перова
Костюмы Бурятского театра покажут на выставке в Москве
Фото: Бурятский государственный академический театр оперы и балета

Бурятский государственный академический театр оперы и балета представит два костюма на масштабном выставочном проекте «Наследие. Театр. Великие» (6+), посвященном 150-летию Союза театральных деятелей. Выставка откроется 28 июля в Национальном центре «Россия» в Москве и будет работать до 11 октября.

Более 60 театральных коллективов страны – от Большого и Мариинского до региональных театров – продемонстрируют костюмы, декорации, эскизы, архивные материалы и уникальные артефакты из мира театрального закулисья.

Бурятский театр оперы и балета привезет из Улан-Удэ костюмы Ангары из балета «Красавица Ангара» и воина из оперы «Гэсэр».

Костюм Ангары создали в 2010-х годах, он воплощает образ своенравной и поэтичной героини. А облачение воина представляет собой стилизацию одеяния древнего бурят-монгольского воина: тонкий белый войлок, имитация кожи, металлические клёпки воссоздают образ стёганых доспехов и передают мужественность настоящего богатыря.



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