Общество 21.07.2026 в 13:12

В Улан-Удэ появится новое кладбище

Его организуют на Спиртзаводском тракте
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появится новое кладбище
Фото: архив «Номер один»
В столице Бурятии прошли публичные слушания по строительству нового кладбища «Южное-3». Власти планируют организовать его на 6-м километре Спиртзаводского тракта. Площадь места вечного упокоения составит 40 гектаров. 

Сейчас все захоронения в городе проводятся на кладбище «Южное-2». По словам директора МАУ «Специализированная служба» Евгении Морозовой, его ресурс будет исчерпан к февралю 2028 года. Чтобы обеспечить город местом для погребений без спешки и переходных периодов, проектирование новой территории начали уже сейчас.

«Мы согласовали все основные параметры, — рассказала Евгения Морозова. — Отрабатывали площади проездов, чтобы машины могли свободно проехать, продумывали защиту от затоплений, решали вопросы ограждения».

Как сообщили в мэрии, слушания признаны состоявшимися, протокол утвержден. Проект направлен на дальнейшие согласования для получения разрешения на строительство.
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