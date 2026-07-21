В Улан-Удэ появится новое кладбище

В столице Бурятии прошли публичные слушания по строительству нового кладбища «Южное-3». Власти планируют организовать его на 6-м километре Спиртзаводского тракта. Площадь места вечного упокоения составит 40 гектаров.Сейчас все захоронения в городе проводятся на кладбище «Южное-2». По словам директора МАУ «Специализированная служба» Евгении Морозовой, его ресурс будет исчерпан к февралю 2028 года. Чтобы обеспечить город местом для погребений без спешки и переходных периодов, проектирование новой территории начали уже сейчас.«Мы согласовали все основные параметры, — рассказала Евгения Морозова. — Отрабатывали площади проездов, чтобы машины могли свободно проехать, продумывали защиту от затоплений, решали вопросы ограждения».Как сообщили в мэрии, слушания признаны состоявшимися, протокол утвержден. Проект направлен на дальнейшие согласования для получения разрешения на строительство.