Жительница Бурятии слила мошенникам личные данные родной сестры

В Еравнинском районе Бурятии мошенники обвели вокруг пальца двух родных сестер. Одна из сельчанок лишилась при этом почти 400 тысяч рублей. Все началось с того, что старшая сестра попросила младшую о помощи.

Она рассказала, что торгует товарами через интернет, но чтобы забрать свои заработанные деньги, ей нужен финансовый партнер. Старшая сестра согласилась, а все ее личные данные были переданы мошенникам.

Вскоре потерпевшей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей торговой платформы. Под предлогом защиты счетов она попросила женщину зайти в ее банковские приложения и открывать вкладки «безопасность».

- Женщину убедили, что для получения денег партнера ей нужно самой взять два кредита на 243 тысячи и на 150 тысяч рублей. Впоследствии ей обещали их списание. По указанию мошенников она перевела больше 320 тысяч рублей обратно родственнице, а еще около 64 тысяч рублей банк списал за страховку, которую женщине навязали во время оформления этих кредитов, - рассказали в полиции республики.

Женщина спохватилась только тогда, когда сестра снова позвонила и сказала, что при выводе денег «ошиблась в одной цифре», поэтому теперь нужны новые партнеры и новые переводы. Сейчас в полиции разбираются в ситуации и ищут преступников.

Фото: нейросеть