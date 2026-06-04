Культура 04.06.2026 в 16:00

Креативщики Бурятии создали мультфильм на эвенкийском языке

В его основе лежит народная сказка
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Текст: Карина Перова
Креативщики Бурятии создали мультфильм на эвенкийском языке
Фото: скриншот видео

В Бурятии в студии школы креативных индустрий «Байкал Арт» под руководством Вячеслава Бутуханова создали мультипликационный фильм на эвенкийском языке по мотивам сказки «Ӈи дэгилду икэнмэ бучэн» / «Кто дал птицам песни» (0+). Визуальный ряд сочетает современные техники искусственного интеллекта с элементами традиционного искусства.

В основе мультфильма лежит народная сказка – он знакомит зрителей с элементами эвенкийского фольклора, объясняет происхождение природных явлений (пение птиц) через призму мифологии. Через образы птиц и духа Хэвэки передаются традиционные ценности: стремление к гармонии, благодарность за дары природы, важность каждого голоса в общем хоре жизни.

Автор проекта – доцент Бурятского государственного университета Елизавета Афанасьева. Озвучивали мультфильм студенты эвенкийских подгрупп Института истории и филологии БГУ Валерия Голубева, Екатерина Горбунова, Екатерина Богото, Дарья Макеева, специалист комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии Руслан Вачеланов.

«Проект стал одним из мероприятий минобрнауки Бурятии по сохранению и развитию родных языков коренных малочисленных народов Севера в рамках реализации в 2025 году Государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки», - отметили в профильном министерстве.

Ознакомиться с мультфильмом можно на канале Республиканского центра по развитию бурятского языка ГБУ РЦ «Бэлиг»: https://rutube.ru/video/00d6934ee271bc89c75de717a269c6df/

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эвенки мультфильм

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