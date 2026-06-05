Культура 05.06.2026 в 10:02

В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина

В парках и скверах пройдут культурные мероприятия
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина

Сегодня, 6 июня, со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина исполняется 227 лет. В честь этого события в Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвящённые Пушкинскому дню и Дню русского языка.

Гостей ждут квесты, игры, викторины, творческие площадки, музыкальные номера и поэтические чтения под открытым небом, сообщили в мэрии города.

Мероприятия пройдут сразу в нескольких парках и скверах столицы: с 11-16 часов в парке имени Орешкова, с 12-15 – в парке «Юбилейный» и сквере имени Пушкина – с 15-18 часов . Выбирайте удобную площадку и приходите всей семьёй.

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Фото: нейросеть

 

 

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с 3 по 9 июня

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