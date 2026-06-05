Мэр Улан-Удэ рассказал, как пройдет празднование 360-летия города

«Два дня праздника, песен и танцев»: мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем канале в мессенджере «МАКС» рассказал о мероприятиях, которые пройдут в честь 360-летия столицы Бурятии.

Для жителей и гостей города подготовили обширную, насыщенную программу. Так, 12 июня, в День России, в 17:00 на площади Советов пройдёт фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан‑Удэ».

В 20:00 выступят заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и театр народной музыки и танца «Забава» с программой «Единый пульс России: Улан‑Удэ встречает гостей!».

12 и 13 июня в парке имени С.Н. Орешкова будет идти «Верхнеудинская ярмарка», которую в этом году дополнит большой гастрономический фестиваль «УДА.ЕДА». Гостей ждет много угощений, чайный фестиваль и обширная развлекательная программа.

13 июня, в День города, юным жителям на главной площади города подарят 3 600 порций мороженого.

Во всех парках пройдут праздничные мероприятия, а в 16:00 на площади Советов начнётся большой концерт. На главной сцене выступят не только звёзды бурятской эстрады, но и наши талантливые земляки – лучшие исполнители фестиваля вокального творчества «Голоса столицы».

Также для жителей выступят артисты продюсерского центра «Инсайт люди»: Аделина Ахметова, Ксения Петрова, Алия Абышева.

«После этого великолепная Валерия исполнит свои хиты, которые знают и любят тысячи людей! Это стало возможным благодаря генеральному спонсору – «АпатитАгро». Завершит вечер лазерное шоу. Готовьтесь танцевать, подпевать любимым песням и наслаждаться атмосферой праздника!», - заключил мэр Улан-Удэ.

Все мероприятия можно посмотреть на сайте https://uuportal.ru/.

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