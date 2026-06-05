Культура 05.06.2026 в 13:19

Поэт и боец из Бурятии номинирован на премию «Великие люди России»

Мероприятие состоится в Москве
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Текст: Карина Перова
Поэт и боец из Бурятии номинирован на премию «Великие люди России»
Фото: паблик «Великие люди России» в ВК

Молодой поэт, участник и ветеран специальной военной операции из Бурятии Дмитрий Тугаринов номинирован на 11-ю премию «Великие люди России 2026». Мероприятие состоится в Москве 2 октября (возрастное ограничение 16+).

«Признание стало возможным благодаря его литературному таланту и активной гражданской позиции. Пример Дмитрия демонстрирует силу духа и стремление к самовыражению, несмотря на жизненные испытания», - подчеркнули организаторы премии.

Дмитрий Тугаринов является выпускником Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната, год назад выполнял задачи в составе 20-й армии. После лежал в госпитале: во время боя он лишился левой руки (из-за осколков беспилотника).

Его талант развивала народный поэт и заслуженный учитель Республики Бурятия Нина Артугаева.

«Стихи Дмитрия уже опубликованы в сборнике Союза писателей России, а он сам готовится к конкурсу «Поэт года» в Москве. Тугаринов также является членом Российского союза писателей. В конце февраля у него состоялся первый сольный концерт в Улан-Удэ с участием звёзд эстрады Бурятии», - рассказали в паблике #buryad_music в ВК.

 

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