Поэт и боец из Бурятии номинирован на премию «Великие люди России»

Молодой поэт, участник и ветеран специальной военной операции из Бурятии Дмитрий Тугаринов номинирован на 11-ю премию «Великие люди России 2026». Мероприятие состоится в Москве 2 октября (возрастное ограничение 16+).

«Признание стало возможным благодаря его литературному таланту и активной гражданской позиции. Пример Дмитрия демонстрирует силу духа и стремление к самовыражению, несмотря на жизненные испытания», - подчеркнули организаторы премии.

Дмитрий Тугаринов является выпускником Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната, год назад выполнял задачи в составе 20-й армии. После лежал в госпитале: во время боя он лишился левой руки (из-за осколков беспилотника).

Его талант развивала народный поэт и заслуженный учитель Республики Бурятия Нина Артугаева.

«Стихи Дмитрия уже опубликованы в сборнике Союза писателей России, а он сам готовится к конкурсу «Поэт года» в Москве. Тугаринов также является членом Российского союза писателей. В конце февраля у него состоялся первый сольный концерт в Улан-Удэ с участием звёзд эстрады Бурятии», - рассказали в паблике #buryad_music в ВК.