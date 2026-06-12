Культура 12.06.2026 в 16:19

В Улан-Удэ проходит верхнеудинская ярмарка

В этом году добавился гастрономический фестиваль
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ проходит верхнеудинская ярмарка
Скриншот из видео Мэрия Улан-Удэ

В парке имени С.Н. Орешкова открылась Верхнеудинская ярмарка, которая уже стала традиционным событием. В этом году к привычным развлечениям добавился новый гастрономический фестиваль «Уда.Еда». Несмотря на дождливую погоду улан-удэнцы пришли на мероприятие. 

«Верхнеудинская ярмарка» появился более десяти лет назад. Его цель – вовлечь зрителей в атмосферу прошлого, чтобы они могли почувствовать себя частью истории старого Верхнеудинска. Мы хотим, чтобы каждый посетитель стал активным участником праздника и получил массу незабываемых впечатлений», – отметил директор городского культурного центра Игорь Плотников.

На территории парка вокруг фонтана расположились 22 точки общественного питания. Гости смогут попробовать шашлыки, плов, буузы, пиццу, десерты, кофе, баблти, лимонады и блюда русской, бурятской и других кухонь. Также на ярмарке был представлен большой праздничный торт от «Бурятхлебпрома» размером 2 метра в ширину и 2,5 метра в длину и другие сладкие угощения.

13 июня на Верхнеудинской ярмарке пройдет розыгрыш главного приза гастрофестиваля – путевки в Китай на двоих. Это отличная возможность для тех, кто еще не был на ярмарке, провести время всей семьей, насладиться вкусной едой, поучаствовать в мастер-классах и окунуться в атмосферу старого Верхнеудинска.

Для детей организована специальная территория, где они смогут заняться творчеством. Юные гости смогут сделать куклу-оберег «Берегиня», расписать деревянные шкатулки и фигурки, попробовать свои силы в создании выпечки из соленого теста, поучаствовать в национальной игре «Шагай наадан», а также посетить мастер-классы по аквагриму, моделированию из воздушных шаров и попробовать сладости из шоколадного фонтана.


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