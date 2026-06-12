Русский балет покорил Гуанчжоу

11 июня в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун, Генеральное консульство России провело торжественный государственный прием, посвященный Дню России.







– На него были приглашены руководство провинции, генеральные консулы около 40 стран, а также российские соотечественники, проживающие в Китае. Ребята продемонстрировали преемственность традиций русской балетной школы, – говорит Эльвира Доржиева, директор БРХК.







В рамках праздничного концерта юные артисты представили изысканную программу, сотканную из шедевров русской классики. Утонченное па-де-труа из балета «Щелкунчик», проникновенная хореографическая миниатюра Касьяна Голейзовского, «Бабочка» в хореографии Михаила Фокина – программа получилась насыщенной и виртуозной. Выступление завершилось искрометным «Русским танцем», сорвавшим шквал аплодисментов.







– Бурятский хореографический колледж – первый коллектив из Бурятии, удостоенный чести выступать на государственном мероприятии столь высокого ранга. Это свидетельствует о высочайшем уровне подготовки и востребованности наших учащихся, – прокомментировала министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.