Происшествия 26.05.2022 в 10:04
В Бурятии легковушка снова попала под грузовик
В аварии пострадали три человека
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 25 мая в Тарбагатайском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 31-летняя женщина за рулем «Тойоты Висты» при выезде из села Вознесеновка на федеральную трассу не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с грузовиком «Ивеко».
В результате аварии водитель и три пассажира легковушки были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Напомним, схожее ДТП произошло на днях в Улан-Удэ. Утром 24 мая на ул. Комарова 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация» не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с лесовозом. В результате аварии травмы получили две пассажирки иномарки в возрасте 57 и 85 лет. Их госпитализировали в больницу, где позже одна из них скончалась.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель и три пассажира легковушки были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Напомним, схожее ДТП произошло на днях в Улан-Удэ. Утром 24 мая на ул. Комарова 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация» не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с лесовозом. В результате аварии травмы получили две пассажирки иномарки в возрасте 57 и 85 лет. Их госпитализировали в больницу, где позже одна из них скончалась.
Фото: ГИБДД Бурятии
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