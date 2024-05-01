Происшествия 01.05.2024 в 13:37

В Бурятии подвели итоги «черного вторника»

Последствия разбушевавшейся вчера стихии продолжают устранять до сих пор
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подвели итоги «черного вторника»
33 пожара было зарегистрировано за минувшие сутки в Бурятии, из них 10 – в Улан-Удэ. Наиболее крупные возгорания случились вечером в микрорайонах Дивизионный и Бурвод, а также в СНТ «Кирпичник» Заиграевского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Их тушение осложнялось шквалистым ветром, который обрушился на республику поздним вечером 30 апреля.

Так, в СНТ «Кирпичник» к моменту приезда пожарных огонь уже охватил надворные постройки на площади 3000 кв.м. Тушение осложнялось сильным ветром. Возгорание было ликвидировано в 4:10 утра.


«В результате пожара уничтожено 17 строений – из них 12 заброшенных и 5 эксплуатируемых. Общая площадь пожара составила 16800 кв.м. Всего в тушении было задействовано 98 человек и 38 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС», - рассказали в агентстве.

Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, в результате пожара на Бурводе огонь уничтожил заборы на нескольких участках и две бани. Также поврежден фронтон одного из домов, в котором проживает 5 человек, расселение им не требуется.


Помимо крупных бытовых пожаров на территории республики было зарегистрировано 16 ландшафтных пожаров общей площадью 59 гектаров. Возгорания произошли в Улан-Удэ – 5 пожаров, в Баргузинском – 2, Заиграевском – 3, Тункинском – 2, а также в Кабанском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах. Существовала угроза перехода огня на населённые пункты, которую пожарным подразделениям удалось предотвратить.

Штормовой ветер привел к многочисленным отключениям электричества в Улан-Удэ и районах Бурятии. Как сообщили в филиале «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», специалисты компании восстанавливали электроснабжение всю ночь, работы продолжаются и сейчас.


«На данный момент устранить значительную часть нарушений электроснабжения. Специалисты продолжают снимать с линий электропередач деревья и профлисты. В восстановительных работах задействованы 24 бригады: 107 энергетиков и 24 единицы спецтехники», - сообщили в компании.


В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству и Горлесхоза продолжают убирать мусор и поваленные деревья на улицах города.

Фото: мэрия Улан-Удэ, МЧС Бурятии
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