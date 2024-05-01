В Бурятии двум детям потребовалась помощь спасателей

30 апреля спасатели Бурятии дважды выезжали на помощь детям. Один из них – 12-летиний мальчик из Улан-Удэ - наступил ногой на гвоздь, торчавший из деревяшки. Родители незамедлительно обратились к врачам скорой помощи, но те не смогли вытащить гвоздь из ноги ребенка и обработать рану.«Прибывшие на место происшествия спасатели БРПСС аккуратно вытащили инородный предмет из ноги мальчика и передали его медикам», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Второе обращение поступило поздно вечером от жительницы СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ. Её 7-летний сын надел на палец пластиковое кольцо, но снять его не смог. В итоге палец сильно опух.Прибыв на место, спасатели с помощью слесарного инструмента разрезали пластиковое украшение. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.Фото: «Номер один»