В Бурятии ищут пропавшего жителя Прибайкальского района

В Бурятии разыскивают 37-летнего жителя села Кома Прибайкальского района Иннокентия Молотенкова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», с 25 апреля местонахождение мужчины неизвестно.Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие.Был одет: коричневый камуфляжный костюм, белые кроссовки.Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом мужчине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.