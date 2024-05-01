Происшествия 01.05.2024 в 12:35
В Бурятии ищут пропавшего жителя Прибайкальского района
Сельчанин исчез 25 апреля
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают 37-летнего жителя села Кома Прибайкальского района Иннокентия Молотенкова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», с 25 апреля местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие.
Был одет: коричневый камуфляжный костюм, белые кроссовки.
Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом мужчине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие.
Был одет: коричневый камуфляжный костюм, белые кроссовки.
Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом мужчине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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