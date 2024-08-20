Происшествия 20.08.2024 в 09:20
В Бурятии возникли три новых пожара в лесах
Причиной их возникновения стала сухая гроза
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три новых лесных пожара - в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза. За это же время три возгорания в лесах удалось потушить, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«На утро 20 августа в республике действует 7 лесных пожаров: в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 48 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 88 человек из числа лесной охраны и сотрудников авиалесоохраны. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
«На утро 20 августа в республике действует 7 лесных пожаров: в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 48 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 88 человек из числа лесной охраны и сотрудников авиалесоохраны. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
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