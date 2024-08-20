В Бурятии возникли три новых пожара в лесах

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три новых лесных пожара - в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза. За это же время три возгорания в лесах удалось потушить, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На утро 20 августа в республике действует 7 лесных пожаров: в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 48 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 88 человек из числа лесной охраны и сотрудников авиалесоохраны. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ