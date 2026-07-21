Жители Бурятии попались полиции с мешками конопли

В Бурятии полицейские изъяли более килограмма марихуаны у жителей Мухоршибирского и Тарбагатайского районов. При проверке у них были обнаружены полимерные пакеты с растением, которое имело характерный запах дикорастущей конопли. Проведённая экспертиза позже подтвердила, что изъятое является марихуаной, а общий вес изъятого наркотика превысил один килограмм.

Как сообщили в полиции республики, мужчины самостоятельно собрали коноплю на территории республики для личного потребления. Один из задержанных ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: МВД РБ