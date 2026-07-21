В Улан-Удэ пропал подросток

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Илью Скаловского. Сегодня ночью он ушел из дома по ул. Автотранспортная и не вернулся.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 178 сантиметров, светло-карие глаза, тёмно-русые короткие волосы.Был одет: белая футболка, чёрная кофта, чёрные спортивные широкие брюки, серые кроссовки.Как уточнили в полиции, при себе подросток имеет телефон, но на звонки не отвечает. Ранее он не уходил из дома, на учёте не состоит.При наличии информации о пропавшем подростке МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (951) 639-18-68 (мать), 8 (3012) 229-58-73, 44-02-02 или 102.