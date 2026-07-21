Общество 21.07.2026 в 14:33
В Улан-Удэ жители двух микрорайонов останутся без воды
Горячую воду у них отключат почти на три недели
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 22 июля до 9 августа отключат горячую воду более 5 тысяч потребителей микрорайонов Старый Зеленый и Новый Зеленый. Это связано с ремонтом на котельной «Улан-Удэстальмоста».
В ходе ремонта на котельной проведут техническое обслуживание системы углеподачи, чистку и промывку поверхностей нагрева котлов, обслуживание насосов, проверят приборы и манометры, сделают ревизию запорной арматуры и задвижек.
«Каждый из этих пунктов – вклад в надёжность системы отопления микрорайонов. Именно эти работы помогут предотвратить аварии зимой и обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в будущем», сообщили в мэрии города.
В ходе ремонта на котельной проведут техническое обслуживание системы углеподачи, чистку и промывку поверхностей нагрева котлов, обслуживание насосов, проверят приборы и манометры, сделают ревизию запорной арматуры и задвижек.
«Каждый из этих пунктов – вклад в надёжность системы отопления микрорайонов. Именно эти работы помогут предотвратить аварии зимой и обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в будущем», сообщили в мэрии города.
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