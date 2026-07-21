В Улан-Удэ жители двух микрорайонов останутся без воды

В Улан-Удэ с 22 июля до 9 августа отключат горячую воду более 5 тысяч потребителей микрорайонов Старый Зеленый и Новый Зеленый. Это связано с ремонтом на котельной «Улан-Удэстальмоста».В ходе ремонта на котельной проведут техническое обслуживание системы углеподачи, чистку и промывку поверхностей нагрева котлов, обслуживание насосов, проверят приборы и манометры, сделают ревизию запорной арматуры и задвижек.«Каждый из этих пунктов – вклад в надёжность системы отопления микрорайонов. Именно эти работы помогут предотвратить аварии зимой и обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в будущем», сообщили в мэрии города.