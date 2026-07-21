В Улан-Удэ из-за строительства путепровода перекроют дорогу

«Работы идут. Длина путепровода на Стеклозаводе составит около 500 метров. У него будет три полосы движения шириной в общем почти 18 метров. Построим и подъездные пути с улиц Борсоева и Воронежской, которые соединят этот путепровод. А на перекрёстке с улицей Радикальцева будет установлен светофор. Для удобства пешеходов уложим тротуар, для безопасного движения автомобилей – установим ограждение и сделаем разделительные полосы», - сообщил Игорь Шутенков.



