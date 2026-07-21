Общество 21.07.2026 в 13:55
В Улан-Удэ из-за строительства путепровода перекроют дорогу
Мэр попросил горожан отнестись к неудобствам с пониманием
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начинается строительство автомобильного путепровода в микрорайоне Стеклозавод. В связи с этим с 28 июля там будет временно перекрыт участок дороги по улице Воронежской.
«Я понимаю, что любые ограничения движения доставляют неудобства. Но этот шаг необходим, чтобы мы могли двигаться вперёд. Новый путепровод – это транспортный коридор, который разгрузит Элеватор, а также облегчит движение на улице Борсоева. Перекрытие коснётся только небольшого участка улицы Воронежской. На перекрёстке с улицей Кундо сохраняем привычную схему движения», - обратился к горожанам мэр Игорь Шутенков в своем канале в «МАКСе».
Градоначальник попросил водителей заранее планировать свои маршруты, быть особенно внимательными на этом участке и следовать указаниям временных знаков. Вся информация о ходе работ будет своевременно появляться в каналах городских властей в соцсетях.
«Я понимаю, что любые ограничения движения доставляют неудобства. Но этот шаг необходим, чтобы мы могли двигаться вперёд. Новый путепровод – это транспортный коридор, который разгрузит Элеватор, а также облегчит движение на улице Борсоева. Перекрытие коснётся только небольшого участка улицы Воронежской. На перекрёстке с улицей Кундо сохраняем привычную схему движения», - обратился к горожанам мэр Игорь Шутенков в своем канале в «МАКСе».
Градоначальник попросил водителей заранее планировать свои маршруты, быть особенно внимательными на этом участке и следовать указаниям временных знаков. Вся информация о ходе работ будет своевременно появляться в каналах городских властей в соцсетях.
«Работы идут. Длина путепровода на Стеклозаводе составит около 500 метров. У него будет три полосы движения шириной в общем почти 18 метров. Построим и подъездные пути с улиц Борсоева и Воронежской, которые соединят этот путепровод. А на перекрёстке с улицей Радикальцева будет установлен светофор. Для удобства пешеходов уложим тротуар, для безопасного движения автомобилей – установим ограждение и сделаем разделительные полосы», - сообщил Игорь Шутенков.
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