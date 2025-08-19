В Иркутской области выпавший град уничтожил посевы

В соцсетях опубликовали видеокадры Иркутской области, которую накрыло белым полотном. Накануне ночью в соседнем регионе внезапно наступила зима – там выпал град, уничтожив все посевы.

Однако из-за плюсовой температуры и дождя улицы и участки начинают медленно «плыть». Огороды и участки местных жителей оказались сначала побиты, а после – затоплены.

- На кадрах из соцсетей — последствия стихии. Жители Иркутской области показывают ущерб, который нанесла непогода. Где-то землю почти полностью покрыл выпавший град, а где-то — дороги заполонил водный поток, - пишут в ТГ-канале «РЕН ТВ».

Фото: РЕН ТВ