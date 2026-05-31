Подростка из Бурятии избили в Москве

Как сообщает макс-канал «Весь Улан-Удэ», 26 мая 14-летняя Мария пошла в гости к подруге в ЖК «Саларьево Парк». Она не смогла открыть дверь в общий коридор из-за забытого кода и разряженного телефона. Две женщины, вышедшие из соседней квартиры, отругали её, назвали «узкоглазой» и потребовали уйти. Мария попыталась постучать в квартиру подруги, но соседки зажали её, ударили самокатом по голове, вырвали волосы и рассекли бровь телефоном. Подруга вызвала скорую помощь, у Марии диагностировали сотрясение мозга.

«Ее извинения мы не приняли, так как не услышали искреннего раскаяния. Они отрицают, что избивали ее, и утверждают, что одна из них была за дверью. Всю расправу они устроили на глазах своего ребенка», — рассказала мама Марии.

Одна из женщин назвала драку «несчастным случаем», принесла извинения и заявила, что Мария пыталась вырвать у неё телефон. Адвокат нападавшей предложил компенсацию в 50 тысяч рублей, но семья отказалась. Семья написала заявление в полицию, но женщин не вызвали на допрос.

«В Москве произошел инцидент. Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка - нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. Поручил представительству Бурятии в Москве подключиться и помочь родителям разобраться с ситуацией, помочь с лечением девочки при необходимости. Москва - столица нашей большой многонациональной Родины. К сожалению, необразованных и плохо воспитанных людей хватает везде и во все времена. Всем нужно жить в мире и согласии. Здоровья девочке» - прокомментировал ситуацию Глава Бурятии Алексей Цыденов.