Происшествия 31.05.2026 в 12:43

В Бурятии произошло 11 возгораний

Восемь из них горел мусор
Текст: Номер один
Фото: МЧС РБ

Как сообщает, МЧС РБ, пожарные за сутки выезжали 11 раз, из них в 8 случаях горел мусор. В ДНТ «Жемчуг» Иволгинского района пожарные МЧС России и ГПС Бурятии ликвидировали загорание дома и надворных построек. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В селе Ильинка Прибайкальского района в результате пожара дом выгорел изнутри, огнем уничтожена веранда. У соседнего дома повреждена кровля. Подросток 2011 года рождения получил ожог ноги.  

