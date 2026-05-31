В Бурятии произошло 11 возгораний

Как сообщает, МЧС РБ, пожарные за сутки выезжали 11 раз, из них в 8 случаях горел мусор. В ДНТ «Жемчуг» Иволгинского района пожарные МЧС России и ГПС Бурятии ликвидировали загорание дома и надворных построек. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В селе Ильинка Прибайкальского района в результате пожара дом выгорел изнутри, огнем уничтожена веранда. У соседнего дома повреждена кровля. Подросток 2011 года рождения получил ожог ноги.