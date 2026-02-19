Происшествия 19.02.2026 в 15:58

Экс-зампред правительства Бурятии на 8 лет загремел в колонию

Его признали виновным по двум статьям УК РФ
Текст: Андрей Константинов
Экс-зампред правительства Бурятии на 8 лет загремел в колонию
Фото: скриншот видео
Сегодня Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывшего зампреда правительства республики – министра сельского хозяйства и продовольствия Галсана Дареева. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

«Установлено, что в 2022 году, используя свое должностное положение, осужденный получил через посредника путем вымогательства от руководителей двух аграрных предприятий республики две взятки на общую сумму 195 тыс. рублей. Вознаграждения были получены за беспрепятственную проверку предоставляемых этими сельхозпроизводителями документов на субсидии и дальнейшему принятию положительного решения по их выдаче», - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в 2022-2023 годах зампред дал неправомерные указания своему подчиненному о получении денег от представителей 17 сельхозпредприятий под видом договоров пожертвований и иным документам якобы для нужд министерства, которые в действительности не были связаны с решением стоящих перед ним задач.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. В доход государства конфискован денежный эквивалент взяток в размере 195 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. В декабре 2024 года его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий, задержали и взяли под стражу

В начале февраля 2025 года высокопоставленный чиновник, находясь в СИЗО, написал заявление об отставке с занимаемых постов по собственному желанию. Глава Бурятии его прошение удовлетворил.
Теги
приговор

