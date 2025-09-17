Политика и власть 17.09.2025 в 16:40

Экс-глава минсельхоза Бурятии спустил деньги на свой день рождения и фуршеты

Галсан Дареев предстанет перед судом, он провел в СИЗО почти 10 месяцев
A- A+
Текст: Карина Перова
Экс-глава минсельхоза Бурятии спустил деньги на свой день рождения и фуршеты
Фото: архив «Номер один»

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего зампреда правительства РБ –министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсана Дареева. Его обвиняют в многочисленных эпизодах получения взяток и превышения должностных полномочий. Часть денег, 120 тысяч рублей, потратили на празднование его дня рождения. Экс-зампред провел в СИЗО почти 10 месяцев.

Как установило следствие, в 2021-2022 годах Дареев через своего помощника потребовал от представителей четырех сельскохозяйственных организаций деньги для использования их в личных целях и на нужды, не предусмотренные служебной деятельностью. При этом он угрожал причинить вред интересам этих предприятий по части государственной поддержки их деятельности. Поэтому представители организаций согласились выполнить его требования.

«Для конспирации денежные средства на общую сумму почти 1,2 млн рублей были переданы под видом спонсорской помощи. Часть указанных средств обвиняемый забрал себе в виде взяток, а часть была израсходована по его усмотрению и в собственных интересах на проведение различных мероприятий, фуршетов, приобретение сувенирной продукции и иные цели», - рассказали в следкоме республики.

Также в 2023 году экс-министр передал через подчиненных заведомо незаконные требования 15-ти субъектам предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, получающим господдержку в виде субсидий, внести деньги в виде пожертвований в один из подконтрольных министерству фондов, а также оказать спонсорскую помощь иными способами.

«Подчиняясь данным требованиям, руководители указанных организаций пополнили фонд или оказали спонсорскую помощь на общую сумму почти 4 млн. рублей. Денежные средства по указанию обвиняемого в его корыстных и личных интересах были израсходованы на проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, включая организацию фуршетов, приобретение алкогольной продукции, обеспечение досуга прибывающих гостей и другие цели, не связанные со служебной деятельностью», - добавили в СУ СКР по РБ.

Кроме того, более 120 тысяч рублей потратили на организацию празднования дня рождения самого министра, то есть в его личных целях.  

Все эти преступления выявили сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия в ходе оперативно-разыскной деятельности. Дареев во время предварительного следствия содержался под стражей. На его имущество и денежные средства на расчетных счетах наложили арест.

В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги
Галсан Дареев уголовное дело СК

Все новости

Глава Бурятии открыл в 103 микрорайоне Улан-Удэ новую поликлинику
17.09.2025 в 17:05
Не платить за услуги ЖКХ можно будет до 15 числа
17.09.2025 в 16:46
Экс-глава минсельхоза Бурятии спустил деньги на свой день рождения и фуршеты
17.09.2025 в 16:40
Хирурги Улан-Удэ столкнулись с «зеркальным» аппендицитом
17.09.2025 в 16:14
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ремонт дороги на улице Пушкина
17.09.2025 в 15:50
В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир
17.09.2025 в 15:39
В семье из Муйского района Бурятии родился 11-й ребенок
17.09.2025 в 15:19
Впервые в Бурятии пройдет международный Тайлган
17.09.2025 в 14:57
Гид и участник СВО из Бурятии скончался после тяжелого ранения
17.09.2025 в 14:27
В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
17.09.2025 в 13:51
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии прошел единый день голосования
Кандидаты от «Единой России» одержали победу в большинстве
15.09.2025 в 16:11
Арадай Хуралда шэнэ hунгамал
15.09.2025 в 14:59
От молодых семей до пенсионеров
Жители Бурятии выбирают недостающего депутата Народного Хурала
14.09.2025 в 17:29
Глава Бурятии выдвинул Евгения Коркина на пост зампреда
Его кандидатура внесена на рассмотрение Народного Хурала
12.09.2025 в 15:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru