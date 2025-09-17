Экс-глава минсельхоза Бурятии спустил деньги на свой день рождения и фуршеты

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего зампреда правительства РБ –министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсана Дареева. Его обвиняют в многочисленных эпизодах получения взяток и превышения должностных полномочий. Часть денег, 120 тысяч рублей, потратили на празднование его дня рождения. Экс-зампред провел в СИЗО почти 10 месяцев.

Как установило следствие, в 2021-2022 годах Дареев через своего помощника потребовал от представителей четырех сельскохозяйственных организаций деньги для использования их в личных целях и на нужды, не предусмотренные служебной деятельностью. При этом он угрожал причинить вред интересам этих предприятий по части государственной поддержки их деятельности. Поэтому представители организаций согласились выполнить его требования.

«Для конспирации денежные средства на общую сумму почти 1,2 млн рублей были переданы под видом спонсорской помощи. Часть указанных средств обвиняемый забрал себе в виде взяток, а часть была израсходована по его усмотрению и в собственных интересах на проведение различных мероприятий, фуршетов, приобретение сувенирной продукции и иные цели», - рассказали в следкоме республики.

Также в 2023 году экс-министр передал через подчиненных заведомо незаконные требования 15-ти субъектам предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, получающим господдержку в виде субсидий, внести деньги в виде пожертвований в один из подконтрольных министерству фондов, а также оказать спонсорскую помощь иными способами.

«Подчиняясь данным требованиям, руководители указанных организаций пополнили фонд или оказали спонсорскую помощь на общую сумму почти 4 млн. рублей. Денежные средства по указанию обвиняемого в его корыстных и личных интересах были израсходованы на проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, включая организацию фуршетов, приобретение алкогольной продукции, обеспечение досуга прибывающих гостей и другие цели, не связанные со служебной деятельностью», - добавили в СУ СКР по РБ.

Кроме того, более 120 тысяч рублей потратили на организацию празднования дня рождения самого министра, то есть в его личных целях.

Все эти преступления выявили сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия в ходе оперативно-разыскной деятельности. Дареев во время предварительного следствия содержался под стражей. На его имущество и денежные средства на расчетных счетах наложили арест.

В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.