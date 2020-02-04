Находящийся в розыске житель Улан-Удэ устроил дебош в магазине

Мужчина скрывался от иркутских полицейских





Под утро в одном из магазинов Октябрьского района Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей на место группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии продавец указал на трех пьяных посетителей, которые мешали работать.

При проверке документов выяснилось, что один из нарушителей находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от полиции в Иркутской области.Задержанным оказался 30-летний житель Улан-Удэ, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера». Мужчину доставили в полицию для передачи инициаторам розыска.Фото: Росгвардия бурятии