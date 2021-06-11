Жителей Бурятии просят помочь в поисках пропавшей школьницы

Пока поисковая операция не принесла результатов





Сегодня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники различных ведомств вновь собираются в селе Кика для продолжения поиска 12-летней Алёны Манзеевой. В настоящее время на месте работают более 150 человек. К концу дня планируется собрать более 200.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей или ее местонахождении просьба позвонить по номерам: 102, 112 или 8-800-700-54-52.





Вчера силами добровольцев, правоохранителей и местных жителей был прочесан лесной массив вблизи поселка, береговая линия реки Кики, осуществлено патрулирование русла реки, неоднократно осмотрены дома всех местных жителей, в том числе заброшенные, и надворные постройки. Отработаны все зоны поиска, связанные с поступавшими свидетельствами. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом.В настоящее время для розыска девочки требуется помощь добровольцев и неравнодушных граждан.Напомним, 9 июня в 17 часов Алёна ушла из дома в поселке Кика Прибайкальского района и не вернулась.Приметы девочки: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые. Была одета: розовая футболка с сине-зеленым рисунком и стразами на груди, синие джинсовые шорты.