Политика и власть 01.06.2022 в 12:15
Глава Бурятии: Я иду на выборы, президент поддерживает моё выдвижение
Алексей Цыденов поставил точку в вопросе о своем выдвижении на новый срок
Текст: Константин Воронов
1 июня глава Бурятии Алексей Цыденов дал пресс-подход по итогам рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал об основных событиях в социально-экономической жизни республики за пять лет своей работы.
В ходе общения с журналистами был задан вопрос о главном итоге встречи с президентом, который ждали зрители.
«Вчера онлайн встречу с Владимиром Путиным провел и глава Удмуртии, который идет на выборы осенью. Он попросил поддержки на выборах. Вы же не стали этого делать. Почему?», - спросил корреспондент.
«Я больше акцентировался на проблемных вопросах – вопросах развития, чистого воздуха, создания кампуса – это более актуальные вопросы. Поэтому решение насущных проблем – приоритетнее. То, что я не спросил про выборы – это не значит, что я не буду выдвигаться. Я иду на выборы. Президент поддерживает моё выдвижение. Я свое обращение начал с того, что прошло 5 лет, и результаты этих лет коротко президенту озвучил. Впереди следующие пять лет, если жители Бурятии меня поддержат», - ответил Алексей Цыденов.
Фото: пресс-служба главы Бурятии
В ходе общения с журналистами был задан вопрос о главном итоге встречи с президентом, который ждали зрители.
«Вчера онлайн встречу с Владимиром Путиным провел и глава Удмуртии, который идет на выборы осенью. Он попросил поддержки на выборах. Вы же не стали этого делать. Почему?», - спросил корреспондент.
«Я больше акцентировался на проблемных вопросах – вопросах развития, чистого воздуха, создания кампуса – это более актуальные вопросы. Поэтому решение насущных проблем – приоритетнее. То, что я не спросил про выборы – это не значит, что я не буду выдвигаться. Я иду на выборы. Президент поддерживает моё выдвижение. Я свое обращение начал с того, что прошло 5 лет, и результаты этих лет коротко президенту озвучил. Впереди следующие пять лет, если жители Бурятии меня поддержат», - ответил Алексей Цыденов.
Фото: пресс-служба главы Бурятии