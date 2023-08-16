34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

На спецоперации в Украине погиб выходец из Джидинского района Жаркой Денис Викторович.

Он родился 27 августа 1988 года в селе Желтура. С 1 по 11 класс обучался в Желтуринской общеобразовательной школе. После окончания школы в 2005 году поступил в Кяхтинское медицинское училище, успешно окончив его в 2008 году.

«В школьные и студенческие годы Дениса запомнили как прилежного, ответственного ученика и студента, был активным участником общественной и спортивной жизни учебных заведений. Открытый, дружелюбный, веселый по своему нраву и характеру»,

- сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



С 2008-го по 2009 год Денис Викторович проходил срочную службу в армии в медицинском взводе десантно-штурмового батальона. С 2012 по 2018 годы проживал и работал в Алтайском крае. В 2019 году вернулся в Бурятию, занимался в отрасли строительства дорог по нашей республике.

В сентябре 2022 года его отправили на СВО в рамках частичной мобилизации. Погиб при выполнении поставленных задач. У Дениса Викторовича осталась любящая семья: супруга, сыновья, сестры.



Прощание пройдет 16 августа в селе Усть-Кяхта.





Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"